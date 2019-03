CAGLIARI FIORENTINA MARAN/ Rolando Maran, intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', ha parlato della vittoria del suo Cagliari con la Fiorentina: "Stiamo tornando la squadra che eravamo. In alcuni periodi della stagione ci siamo allenati in 12 ed è normale che poi non ci si alleni bene".

Sul trend negativo fuori casa: "Abbiamo questa fobia ma sto vedendo dei segnali positivi e dobbiamo avere lo stesso atteggiamento delle partite in casa. Il gol di Cigarini? Terracciano poteva toccarla. (ride, ndr)".

Su Joao Pedro e Barella: "Nicolò sta crescendo ma può fare ancora di meglio. Su Joao avevo puntato già ieri in conferenza stampa, ma comunque, oltre il gol, si prodiga sempre per aiutare la squadra".

