Champions League, UFFICIALE: l'UEFA apre quattro indagini. E Ronaldo...

CHAMPIONS LEAGUE CASO RONALDO / La Juventus rimane in ansia per il gesto di Cristiano Ronaldo al termine della sfida con l'Atletico Madrid che potrebbe costare addirittura una squalifica al fuoriclasse portoghese. Per il momento, però, la situazione resta in standby nonostante la 'denuncia' dalla Spagna.

La UEFA, infatti, in serata ha annunciato l'apertura di nuovi fascicoli disciplinari dopo il turno di coppe europee: nello specifico sono finite nel mirino le garedi Champions eed(i nerazzurri per il lancio di alcuni fumogeni) di Europa League. Nessuna traccia di Juve-Atletico e Cristiano Ronaldo invece, dunque per il momento i bianconeri rimangono in attesa.