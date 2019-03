CAGLIARI FIORENTINA CEPPITELLI ASTORI/ Cagliari-Fiorentina non è una partita come le altre per chi è legato a Davide Astori. Giocatore di entrambe le squadre, il numero 13 è ancora molto presente nella memoria dei giocatori.

A dimostrarlo ancora una volta è, in questo caso, Luca, difensore centrale del Cagliari, a margine delle parole sulla vittoria: "Sembra incredibile ma ci dà sempre una mano. Davide è sempre con noi". Una bella dedica da parte del capitano rossoblù che chiude, con un tocco di emozione, una bella serata di calcio.