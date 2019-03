PAGELLE E TABELLINO CAGLIARI FIORENTINA VOTI/ Il Cagliari schianta la Fiorentina e lo fa grazie alle reti di Joao Pedro e Ceppitelli, entrambe arrivate nella ripresa. Dopo un primo tempo equilibrato, proprio i sardi hanno spinto il piede sull'acceleratore e, sempre da situazioni di cross, hanno trovato le reti che valgono tre punti fondamentali in ottica salvezza. Inutile il gol di Chiesa nel finale. Per le ultime notizie sul Fantacalcio---> clicca qui!

CAGLIARI

Cragno 6,5

Cacciatore 7. Dal 73' Padoin S.V.

Pisacane 5,5

Ceppitelli 7

Lykogiannis 6,5

Faragò 6

Cigarini 6,5

Ionita 6

Barella 6,5. Dall'80' Deiola S.V.

Joao Pedro 7. Dall'83' Thereau S.V.

Pavoletti 5,5

All. Maran 7

FIORENTINA

Terracciano 6

Ceccherini 6

Milenkovic 5

Pezzella 5,5

Biraghi 5,5

Norgaard 5. Dal 71' Dabo 5,5

Benassi 5,5

Gerson 6

Chiesa 6

Muriel 5

Mirallas 5,5. Dal 58' Simeone 5,5

All. Pioli 5

Arbitro: Doveri 6

TABELLINO

Cagliari-Fiorentina 2-1

Cagliari(4-3-1-2): Cragno; Cacciatore (Dal 73' Padoin), Pisacane, Ceppitelli, Lykogiannis; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella (Dall'80' Deiola); Joao Pedro (Dall'83' Thereau), Pavoletti. All. Maran

Fiorentina(4-3-3): Terracciano; Ceccherini, Milenkovic, Pezzella,Biraghi; Norgaard (Dal 71' Dabo), Benassi, Gerson; Chiesa, Muriel, Mirallas (Dal 58' Simeone). All. Pioli

Arbitro: Doveri (Roma).

Marcatori: 52' Joao Pedro (C), 66' Ceppitelli (C), 88' Chiesa (F)

Ammoniti: 34' Cigarini (C), 42' Chiesa (F), 44' Ceppitelli (C), 76' Pavoletti (C), 93' Gerson (F)

Espulsi:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui