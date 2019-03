CAGLIARI FIORENTINA CIGARINI GOL/ Luca Cigarini ha rischiato di entrare nella storia.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il centrocampista del Cagliari, ad inizio ripresa, ha infatti calciato una punizione dalla sua metà campo con una traiettoria arquata sulla quale nulla ha potuto l'estremo difensore della Fiorentina,Il gol però non è valido. L'arbitroaveva infatti fischiato una punizione a due e non una battuta diretta annullando la super rete di Cigarini. Per le ultime notizie sulla A---> clicca qui!