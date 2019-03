Calciomercato Torino, futuro Belotti: l'annuncio di Cairo

CALCIOMERCATO TORINO BELOTTI NAZIONALE CAIRO / Urbano Cairo torna a parlare di Belotti.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il bomber è nuovamente protagonista come i vecchi tempi ma ciò non è bastato per guadagnarsi la: "Quello che conta per noi è che sia focalizzato sul Torino - ammette ai microfoni di 'CorriereTv' - sta facendo benissimo, è uomo squadra! E' un trascinatore... un Belotti così me lo tengo, me lo godo io per il momento. L'attaccante a gennaio è stato accostato con forza al