Fantacalcio, Ronaldo fa sognare la Juve meno i fantallenatori

FANTACALCIO CRISTIANO RONALDO SERIE A / - La Juventus è volata ai quarti di finale grazie a CristianoRonaldo. Il fenomeno portoghese ha realizzato la tripletta che ha schiantato l'Atletico Madrid. Una tripletta che fa gioire, ancora adesso, tutto il popolo bianconero e forse un po' meno tutti coloro che lo hanno preso al Fantacalcio.

Venerdì scorso contro l'Udinese non è sceso in campo e le possibilità che in futuro lo faccia nuovamente crescono dopo il passaggio del turno: l'obiettivo della Juventus è ovviamente la Champions League e il campionato sarà un po' trascurato visto l'enorme vantaggio.

I 18 punti in più rispetto al Napoli lasciano tranquilli i bianconeri che potrebbero risparmiare spesso i loro campioni, a partire da Cristiano Ronaldo, per il sogno Champions. Per restare aggiornato con tutte le news legate ai bianconeri CLICCA QUI . Le partite contro l'Ajax sono in programma il 10 e il 16 Aprile e in campionato il portoghese rischia di star fuori contro Milan e Spal.

Già contro il Genoa potrebbe non giocare, è in ballottaggio. Un ballottaggio che potrebbe essere una costante fino al termine della stagione in campionato. Non proprio una bella notizia per tutti coloro che in estate hanno puntato sul fenomeno portoghese

