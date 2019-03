JUVENTUS ATLETICO RONALDO / In Spagna è diventato virale un video dove si dimostrerebbe l'errore commesso dalla goal-line technology in occasione del secondo gol di Ronaldo in Juventus-Atletico Madrid: le immagini, postate da un account Twitter di un tifoso, proverebbero a dimostrare che la palla colpita di testa da CR7 non avesse varcato completamente la linea di porta come invece certificato dalla goal-line technology.

Un errore che avrebbe una tripla fonte: la linea di porta più utilizzata dalla tecnologia più stretta rispetto a quella reale, il pallone più piccolo del 12,4% rispetto a quello reale ed, infine, la mano diche è stata considerata parte della palla quando il portiere è andato a respingere la sfera. Un triplice errore che avrebbe portato a considerare gol la conclusione di Ronaldo, secondo quanto affermato nel video.





