ATLETICO MADRID SIMEONE ORTEGA / Troppi infortuni. La stagione dell'Atletico Madrid, uscito dalla Champions League per mano della Juventus, è condizionata anche dai tanti giocatori che sono dovuti passare dall'infermeria.

Sotto accusa, in Spagna, è così finito il preparatore atletico Oscar. 'Cope' parla di un litigio tra quest'ultimo e Stefan Savic e di malumori all'interno dello spogliatoio. Simeone - intervenuto in conferenza stampa - ha allontanato queste voci: "Ortega è il miglior preparatore di tutti! - si legge - Spogliatoio? E' come una famiglia e le cose rimangono all'interno"