ITALIA UNDER 21 CONVOCATI / Luigi Di Biagio ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli dell'Italia Under 21 contro Austria (21 marzo a Trieste) e Croazia (25 marzo a Frosinone). Ventisei gli azzurrini che parteciperanno al doppio impegno, con due volti nuovi: Luiz Felipe della Lazio e Gabriele Moncini del Cittadella.

Da segnalare la presenza didele di, convocato di recente anche da Mancini nella Nazionale Maggiore.

Ecco la lista completa:

Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Alex Meret (Napoli), Simone Scuffet (Kasimpasa Sport Kulubu);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Bologna), Davide Calabria (Milan), Federico Dimarco (Parma), Sebastiano Luperto (Napoli), Giuseppe Pezzella (Genoa), Luiz Felipe Ramos Marchi (Lazio), Filippo Romagna (Cagliari);

Centrocampisti: Francesco Cassata (Frosinone), Fabio Depaoli (Chievo Verona), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Spal), Sandro Tonali (Brescia), Luca Valzania (Frosinone);

Attaccanti: Federico Bonazzoli (Padova), Patrick Cutrone (Milan), Gabriele Moncini (Cittadella), Riccardo Orsolini (Bologna), Vittorio Parigini (Torino), Andrea Pinamonti (Frosinone).

