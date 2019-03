CALCIOMERCATO INTER CAVANI ATLETICO MADRID / Edison Cavani è pronto a lasciare il Psg a fine stagione. L'attaccante uruguaiano è finito nel mirino dell'Inter, che potrebbe accogliere l'ex Napoli al posto di Mauro Icardi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

La situazione dell'argentino continua a non sbloccarsi e la separazione in estate sembra davvero inevitabile. Cavani piace ma strapparlo alla concorrenza non sarà per nulla facile. Sul centravanti - riportano dalla Francia - c'è sempre l'I Colchoneros - come riporta 'Le10Sport' - sono pronti a sacrificare, per il quale chiedonodi euro (attenzione al mercato cinese), e fare all-in su Cavani.