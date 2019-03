ATLETICO MADRID SIMEONE / Tre giorni dopo la rimonta subita dalla Juventus targata Cristiano Ronaldo, in casa Atletico Madrid c'è ancora grande delusione per l'eliminazione dalla Champions League.

Diegotecnico dei Colchoneros, ha parlato quest'oggi in conferenza stampa. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Ecco le sue parole: ''Noi vogliamo proseguire su questa strada intrapresa, crescendo ancora come club e come squadra. Ed il fatto che una sconfitta del genere crei rabbia, irritazione e discussioni spiega bene ciò che stiamo facendo. La sconfitta ci ha creato dolore e amarezza, ma proseguiamo sulla nostra strada. Se mi sento in discussione? In ogni partita mi sento in discussione. Un allenatore ogni giorno è esposto a queste discussioni e deve dimostrare il proprio valore''.

