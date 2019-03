SORTEGGIO JUVENTUS NAPOLI / Ajax-Juventus, Arsenal-Napoli: questi i sorteggi Champions ed Europa League delle due compagini italiane rimaste in corsa sul fronte europeo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ma chi andrà ancora avanti? Calciomercato.it lo ha chiesto ai propri follower su Twitter e le risposte sono state improntate all'ottimismo: per il 49% di chi ha risposto al nostro sondaggio, sia bianconeri che azzurri passeranno il turno, mentre per il 38% la squadra di Allegri andrà in semifinale mentre quella di Ancelotti finirà ai quarti la propria corsa. I pessimisti (entrambe fuori) sono l'11% mentre crede nel passaggio del turno del Napoli ma non della Juventus soltanto il 2%.