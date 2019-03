CALCIOMERCATO INTER OZIL / Mesut Ozil è il caso irrisolto dell'Arsenal targato Emery: il tedesco non è impiegato con continuità dal manager inglese e il suo futuro sembra lontano da Londra. Calciomercato.it ne ha parlato in esclusiva con Neil McLeman, giornalista del 'Mirror', che ha messo in luce un aspetto da tenere in considerazione nel futuro dell'ex Real Madrid: l'alto ingaggio.

"Ozil può andare via a fine stagione ma guadagna molti soldi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'anno scorso, ultima stagione di, l'Arsenal si è trovata ad avere un grande problema: Ozil e Sanchez, i due migliori calciatori in rosa, erano entrambi a fine contratto. Una volta perso, andato al Manchester United, i Gunners non potevano perdere anche Ozil: così hanno fatto un rinnovo con un ingaggio molto alto, il più elevato della storia del club. A fine stagione è andato via Wenger ed è arrivato Emery che vuole un altro tipo di gioco che non è adatto a Ozil. Il problema è chi vuole spendere i soldi del suo ingaggio. L'Inter era interessata: magari l'Arsenal può decidere di pagare parte dell'ingaggio oppure darlo via ad un prezzo molto basso".