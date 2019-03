MILAN INTER MUSACCHIO / Il Milan di Gennaro Gattuso si prepara al derby di Milano in programma domenica sera a San Siro contro l'Inter: la formazione rossonera, dopo una super rimonta, ora si trova al terzo posto proprio davanti ai cugini. Mateo Musacchio, difensore argentino, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' per presentare il big match della 28esima giornata di Serie A: ''E' una settimana speciale, stiamo lavorando bene.

Abbiamo avuto una settimana lunga per preparare questa partita". Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

L'importanza della vittoria: ''Il derby è una partita diversa da tutte le altre, ci si gioca tanto per la posizione in classifica. Vittoria più importante per il morale o la classifica? Tutte e due. Sappiamo che dobbiamo vincere, non solo per la testa, ma anche per la classifica".

I pericoli dell'Inter: ''Non temo nessuno. Arriviamo in situazioni diverse, ma in una partita come il derby non importa come si arriva".

