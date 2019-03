Calciomercato Torino, ecco il prezzo di Lyanco: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO TORINO LYANCO / Ingaggiato in prestito dal Bologna a gennaio, Lyanco ha giocato titolare le ultime due partite e anche domani in casa del Torino potrebbe partire dall'inizio.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Giunto in rossoblu senza alcun diritto di riscatto, il brasiliano rientrerà alla base in estate ma non è detto che resti al Toro. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it , la valutazione dei granata si aggira attorno agli 11-13 milioni di euro. Arrivato dal San Paolo per circa 7 milioni di più una percentuale sulla futura rivendita, il 22enne è stato frenato da diversi infortuni, ma ha dimostrato buone qualità quando è stato chiamato in causa.