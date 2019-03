CALCIOMERCTTO JUVENTUS ISCO MARCELO / Zinedine Zidane ha affrontato la prima conferenza stampa dopo il suo ritorno sulla panchina del Real Madrid in vista della sfida di campionato in programma al Bernabeu contro il Celta Vigo: Zizou è apparso sereno e tranquillo e ha parlato dei temi più caldi che tengono banco in casa madrilena. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

- Il recupero di Isco: ''I giocatori, anche quelli che hanno giocato meno, si stanno allenando. Conto su Isco e gli altri.

La cosa importante è che vedo tutti i giocatori molto coinvolti. Isco vuole giocare a tutti i costi".

- Isco, ma non solo: ''C'è anche Marcelo. Vedrò di farli giocare domani. Chiaramente. L'ho visto bene in questi ultimi giorni. Non ha giocato molto, è vero, ma è un professionista e si è allenato bene. Devi rispettare tutto ciò che ha fatto l'allenatore precedente, perché non è facile. Vedo Marcelo bene e desideroso di tornare a giocare. Sono felice di vederlo così''.

- Neymar e Mbappé: ''Non parlerò di un giocatore che non è mio, quello che posso dire è che questi due giocatori hanno molta qualità, ma penso solo alla partita di domani".

- La stagione di Bale: ''Non parlerò della sua stagione, mancano ancora undici partite e ho intenzione di contare su di lui come con tutti. Gareth è pronto a giocare".

