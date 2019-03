EUROPA LEAGUE ARSENAL NAPOLI / Sorteggio negativo per il Napoli. Ai quarti di Europa League, la squadra di Ancelotti ha pescato una delle favorite alla vittoria finale: l'Arsenal di Unai Emery. Ovvero del tecnico che ha vinto già tre volte questa competizione, un record che lo spagnolo condivide insieme al 'nostro' Giovanni Trapattoni.

SPECIALISTA RIMONTE - I 'Gunners' giungono ai quarti dopo aver vinto senza difficoltà il suo girone (16 punti conquistati sui 18 disponibili) ed evidenziato tutti i suoi pregi ma anche i suoi difetti nei sedicesimi e ottavi di finale.

In entrambi è riuscito a riscattare-ribaltare la sconfitta dell'andata: nei sedicesimi ha perso 1-0 in Bielorussa contro ilvincendo poi 3-0 al ritorno, negli ottavi ko addirittura per 3-1 in Francia contro ile poi un'altra rimonta con un altro 3-0 a Londra.

MODULO - Nella sua prima stagione all'Arsenal, Emery ha utlizzato un po' tutti i moduli, anche quello con la difesa a tre come avvenuto nelle ultime due vittoriose gare casalinghe contro Manchester United e Rennes. 3-4-1-2 o 4-2-3-1, il modulo anti Napoli dipenderà molto dalla condizione della squadra (infortuni,ecc.).

SQUADRA - Quarta in Premier League, l'Arsenal è una squadra che gioca e lascia giocare. Pericolosissima davanti - Aubameyang e Lacazette i suoi migliori marcatori con rispettivamente 17 e 12 gol - ma anche fragilissima dietro (un invito a nozze per i brevilinei del Napoli), la quadratura Emery ancora non l'ha trovata anche se con la difesa a tre sembra aver imboccato la strada giusta verso l'obiettivo.

Pronostico: 55% Arsenal - 45% Napoli

