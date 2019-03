DIRETTA EMPOLI FROSINONE - La nona giornata di ritorno del campionato di Serie A mette di fronte l'Empoli ed il Frosinone in uno scontro diretto in chiave salvezza molto delicato. I toscani, che ritrovano Andreazzoli in panchina, vogliono vincere per dare la spallata decisiva ai ciociari di Baroni che invece hanno la possibilità di portarsi ad appena 2 lunghezze dagli azzurri.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Castellani' in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (5-3-2): Dragowski; Di Lorenzo, Veseli, Silvestre, Dell'Orco, Pasqual; Acquah, Bennacer, Krunic; Farias, Caputo. All. Andreazzoli

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Paganini, Chibsah, Maiello, Cassata, Molinaro; Ciano, Ciofani. All. Baroni

CLASSIFICA:

