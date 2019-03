SORTEGGIO CHAMPIONS AJAX-JUVENTUS NEDVED - Sarà l'Ajax l'avversaria della Juventus nei quarti di finale di Champions League: questo l'esisto dei sorteggi di Nyon. E questo è il commento a caldo del vice presidente bianconero, Pavel Nedved, ai microfoni di 'Sky': "Non sono contento né scontento. Credo che sarà una bellissima sfida. Loro hanno eliminato il Real Madrid, mi sono piaciuti tantissimo. Dovremo stare molto attenti.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

I nostri ragazzi si sono meritati altre due partite in Champions, è una bellissima cosa per tutti i nostri tifosi. E sono convinto che il doppio confronto con l'Ajax sarebbe fantastico. L'effetto Stadium c'è, ci troviamo molto bene in casa con i nostri tifosi. Ci hanno messo tutto, è troppo bello vivere queste serate di Champions, per tutti deve essere una festa. A Madrid, contro l'Atletico, non abbiamo giocato da Juve. Cosa che è successa al ritorno, e si è visto. Prima della partita ero molto tranquilla, vedevo che si stava per fare qualcosa di grande".