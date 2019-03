CHAMPIONS LEAGUE AJAX JUVENTUS QUARTI DI FINALE MERCATO / Sarà l'Ajax l'avversaria della Juventus ai quarti di finale di Champions League. L'urna di Nyon stamane ha consegnato gli olandesi alla squadra di Max Allegri, reduce dalla straordinaria prestazione contro l'Atletico Madrid: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. L'andata si disputerà il 9 o 10 aprile in terra olandese, mentre il ritorno avrà luogo il 16 o 17 aprile a Torino; chi supererà il turno, in semifinale troverà la vincente di Tottenham-Manchester City. Gli altri incontri dei quarti, invece, saranno Liverpool-Porto e Barcellona-Manchester United. Calciomercato.it fa il quadro sulla sfida della formazione italiana: date, giocatori chiave e osservati di mercato di Ajax-Juventus, quarto di finale di Champions League.

Champions League, Ajax-Juventus: la presentazione

Attualmente seconda in Eredivisie a meno due punti dalla capolista PSV, la squadra di Erik ten Hag è tra le rivelazioni di questa Champions League: dopo aver superato i gironi alle spalle del Bayern Monaco, agli ottavi è riuscita nell'impresa di eliminare il Real Madrid con un sonoro, quanto storico, 4 a 1 allo stadio 'Bernabeu'. Colma di giovani talenti, predilige un calcio offensivo e divertente anche grazie alle caratteristiche tecniche dei suoi calciatori, fattore che la espone ad alcuni rischi difensivi. L'uomo simbolo della squadra è senza dubbio il centrale difensivo Matthijs de Ligt, già capitano nonostante i suoi 19 anni. A centrocampo spicca la qualità di Frenkie de Jong (promesso sposo del Barcellona) e Donny van de Beek. Spostandoci in attacco, invece, in grande spolvero si è dimostrato il 30enne Dusan Tadic, mattatore assoluto contro il Real nel ruolo di 'falso nove', ma anche l'ala destra Hakim Ziyech potrebbe creare problemi con la sua velocità e qualità. Per la sfida contro la Juventus, all'andata è prevista l'assenza dello squalificato Mazraoui, mentre tra i tanti diffidati figurano anche de Ligt e Ziyech. Questa la formazione tipo schierata dal tecnico olandese:

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, de Jong, van de Beek; Ziyech, Tadic, Neres.

Champions League, Ajax-Juventus: intrecci di mercato

Allenatore: Erik ten Hag

La gara tra Juventus e Ajax offrirà molteplici spunti in chiave mercato. Ormai da tempo, infatti, i bianconeri sono sulle tracce di de Ligt, difensore cercato dalle mgiliori compagini europee, Barcellona su tutte: il suo valore attuale si aggira sugli 80 milioni di euro, cifra che i bianconeri vorrebbero abbassare con l'inserimento del giovane Kean come parziale contropartita. Il talento olandese è già un punto fermo della Nazionale ed è considerato tra i migliori prospetti del calcio futuro. Così, con l'obiettivo di rinnovare il proprio reparto difensivo, la Juve potrebbe tentare l'assalto decisivo la prossima estate; nelle due gare di Champions, quindi, il d.s. Paratici avrà modo di vederlo all'opera contro Cristiano Ronaldo. Come come già spiegato da Calciomercato.it, inoltre, Kean potrebbe essere utilizzato anche per arrivare a David Neres, esterno offensivo brasiliano valutato 40-45 milioni di euro e considerato come potenziale sostituto di Douglas Costa, che a fine stagione rischia l'addio. Classe 1997, anche Neres è nel mirino dei blaugrana, ma la dirigenza italiana potrebbe sfruttare i buoni rapporti con l'agente Mino Raiola per balzare in pole. Tanti, come già anticipato, sono le giovani promesse dell'Ajax che, soprattutto dopo l'impresa contro il Real Madrid, hanno visto lievitare gli interessi nei loro confronti: inevitabile, quindi, l'attenzione della dirigenza bianconera anche nei loro riguardi. Tra i talenti più in vista, infatti, figurano altresì l'esterno difensivo Mazraoui (seguito anche da Roma e Napoli), il fantasista van de Beek (accostato già a Roma e PSG), l'attaccate 21enne Dolberg e l'esperto Tadic, già seguito in passato dalla Juventus.

Champions League, Ajax-Juventus: date e diretta tv

Come già anticipato, l'andata dei quarti di finale di Champions League si disputerà il 9-10 aprile e il ritorno il 16-17. La Juventus giocherà dapprima in Olanda per poi chiudere al ritorno tra le mura amiche. I diritti televisivi per la competizione, in Italia, sono stati assegnati a 'Sky Sport' e 'Rai': così, se l'emittente satellitare offrirà entrambe le partite in diretta tv, quella in chiaro potrà scegliere solo l'appuntamento del mercoledì sera. Calciomercato.it, come sempre, offrirà la diretta testuale dell'evento con interviste, contributi ed esclusive pre e post partita.

