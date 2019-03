DIRETTA GENOA JUVENTUS - La Juventus fa visita al Genoa nel lunch match valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A, nono turno del girone di ritorno. Reduce dalla grande rimonta in Champions, la squadra di Allegri vuole centrare un altro successo per avvicinarsi alla matematica conquista dell'ottavo scudetto di fila. I rossoblu di Prandelli, invece, sognano di bissare l'impresa dell'andata quando riuscirono a strappare un pareggio per rimanere l'unica imbattuta dai bianconeri.

Calciomercato.it vi offre la sfida del 'Ferraris' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (4-4-2): Radu; Pedro Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Rolon, Radovanovic, Lerager; Sanabria, Kouamé. All. Prandelli

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Rugani, Bonucci, Caceres; Cancelo, Can Pjanic, Bentancur, Alex Sandro; Mandzukic, Dybala. All. Allegri

CLASSIFICA: Juventus 75, Napoli 57, Milan 51, Inter 50, Roma 47*, Torino 44*, Atalanta 44, Lazio 42**, Sampdoria* 42, Fiorentina 37*, Parma 33, Sassuolo* 32, Genoa 30, Cagliari 30*, Spal 26*, Udinese 25**, Bologna* 24, Empoli 22, Frosinone 17, Chievo 10.

*Una partita in più

**Una partita in meno

