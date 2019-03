INTER INFORTUNIO NAINGGOLAN MILAN / Serata da dimenticare ieri per l'Inter, fuori anche dall'Europa League per mano dell'Eintracht Francoforte. Ma non c'è tempo per i rimpianti in casa nerazzurra, visto che già domenica sera gli uomini di Spalletti sono attesi dal fondamentale derby con il Milan.

Prova da non fallire per l'Inter, con il tecnico toscano che molto probabilmente dovrà rinunciare ancora a Radjaper la stracittadina contro il 'Diavolo'.

Il centrocampista belga non ha ancora smaltito la distrazione al gemello del polpaccio sinistro rimediata in allenamenti lo scorso 6 marzo e difficilmente sarà inserito nella lista dei convocati da Spalletti per la sfida al cospetto dei cugini rossoneri. Per l'ex Roma possibile rientro dopo la sosta per le Nazionali nel match contro la Lazio.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui