CALCIOMERCATO MANCHESTER CITY UEFA / Notizia clamorosa dall'Inghilterra.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

In prima pagina, 'The Sun' lancia la 'bomba': entro una settimana la UEFA punirà ilbloccandogli le prossime due sessioni di. Come, il club di Mansour avrebbe violato le norme che regolano il trasferimento dei minori.