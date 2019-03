REAL MADRID HAZARD CHELSEA SARRI / Il Real Madrid spinge per Eden Hazard. E' pronto l'assalto dei 'Blancos' al fantasista del Chelsea, espressamente richiesto da Zinedine Zidane. Lo stesso belga ha più volte aperto alla possibilità di un trasferimento al Real, non nascondendo l'ammirazione per 'Zizou'.

Stando al 'Sun' Florentino Perez sarebbe disposto ammettere sul piatto oltre 80 milioni per il cartellino del fantasista belga, con i dirigenti spagnoli che di recente avrebbero raggiunto Londra per imbastire i primi contatti per portare il numero dieci alla corte di Zidane.

Maurizio Sarri intanto, nella conferenza post-Dinamo Kiev, è tornato a parlare del futuro di Hazard: "Dovete chiedere direttamente a lui su Zidane. Non ho parlato con Eden di questa cosa. Conoscete la mia opinione: non sono preoccupato perché voglio in rosa solo calciatori che vogliano giocare per il Chelsea".

