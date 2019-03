TORINO-BOLOGNA DIRETTA LIVE SERIE A CRONACA TEMPO REALE MAZZARRI MIHAJLOVIC - Il sabato della ventottesima giornata del campionato di Serie A si chiude con l'importante sfida tra Torino e Bologna. I granata di Walter Mazzarri sono in piena zona Europa League e sono reduci dalla vittoria esterna contro il Frosinone, la terza consecutiva. Di contro, i rossoblu dell'ex Sinisa Mihajlovic arrivano all'appuntamento dopo la vittoria casalinga contro il Cagliari che li ha rimessi in corsa per la salvezza, distante adesso solo un punto.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Olimpico Grande Torino'.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-BOLOGNA

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina, Meite, Rincon, Baselli, Ansaldi; Belotti, Zaza. All. Mazzarri

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar, Soriano; Sansone, Destro, Orsolini. All. Mihajlovic

CLASSIFICA: Juventus 75, Napoli 57, Milan 51, Inter 50, Roma 47*, Torino 44, Atalanta 44, Lazio 42**, Sampdoria* 42, Fiorentina 37*, Parma 33, Sassuolo* 32, Genoa 30, Cagliari 30*, Spal 26*, Udinese 25**, Empoli 22, Bologna 21, Frosinone 17, Chievo 10.

*Una partita in più

**Una partita in meno

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui