Calciomercato Sampdoria, si avvicina la cessione del club

CALCIOMERCATO SAMPDORIA FERRERO / La Sampdoria potrebbe, presto, passare di mano. Ci sono sviluppi sulla trattativa tra il presidente Ferrero e il fondo americano York Capital. Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport', mercoledì a Roma ci sarebbe stato un altro incontro tra le parti, per fare ulteriori passi in avanti.

Incontro che avrebbe rappresentato il seguito di quello andato in scena a Londra nei giorni precedenti. L'affare potrebbe chiudersi per una cifra superiore ai 100 milioni di euro, sullo sfondo sempre la presenza di Gianlucacome figura garante e possibile nuovo presidente. In programma un nuovo incontro la settimana prossima per avvicinare la chiusura della trattativa, gli americani sono determinati a investire nel nostro campionato.