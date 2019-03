CALCIOMERCATO INTER SPALLETTI / Notte fonda per l'Inter. Già fuori da Champions e Coppa Italia, la formazione nerazzurra saluta anche l'Europa League dopo la deludente prestazione di ieri sera con l'Eintracht Francoforte. I tifosi contestano la squadra chiamandola sotto la Curva al grido: "Fuori i co******", con il derby di domenica contro il Milan che diventa un crocevia fondamentale per la stagione interista e per il futuro di Luciano Spalletti. Per le ultime news sul calciomercato Inter Clicca Qui.

L'allenatore toscano è uscito scuro in volto da 'San Siro' e quasi dimesso dopo il match, non riuscendo a dare una spiegazione concreta in conferenza stampa della prova incolore dei nerazzurri.

"Non so cosa ci si possa aspettare, o che cosa si crede si possa andare a prendere a questo punto del campionato", le parole post-gara di Spalletti. E le assenze giustificano solo in parte la sconfitta contro i tedeschi, padroni del campo per 90' e con capitan Handanovic che ha evitato un passivo ben più pesante. E' sempre più realistica la possibilità che Spalletti saluti la Pinetina a fine stagione, ma la posizione dell'ex mister della Roma è da tenere sotto osservazione anche per il presente.

Un altro pesante ko contro i cugini renderebbe ancora più bollente la posizione di Spalletti: Marotta e Zhang potrebbero fare delle valutazioni e decidere per il benservito al tecnico prima del termine del campionato per dare una scossa allo spogliatoio e non rischiare di perdere il vitale piazzamento per la prossima Champions League. Il derby e Il Milan rischiano di essere l'ultima spiaggia per l'allenatore di Certaldo…

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui