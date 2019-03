Italia, oggi i convocati di Mancini: fuori due big in attacco

ITALIA MANCINI CONVOCATI EURO 2020 BELOTTI BALOTELLI / Sta per partire la missione Euro 2020 per l'Italia del Ct Roberto Mancini. In vista le prime due gare di qualificazione contro la Finlandia (23 marzo a Udine) e il Lichtenstein (26 marzo a Parma).

Sono attese oggi le convocazioni del tecnico, che dovrebbe fare a meno, in attacco, sia diche di. Il centravanti delha riacceso il motore, ma Mancini sembra intenzionato per ora a puntare sue/oal centro dell'attacco. Per quanto riguarda il giocatore del, secondo il 'Corriere dello Sport', il Ct attenderà che Super Mario dimostri di aver ritrovato continuità.