CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Jovic show allo stadio 'San Siro'. Ieri, nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League, l'attaccante serbo ha regalato vittoria e qualificazione ai tedeschi grazie a una rete al 5'. Così, tra gol, giocate di livello e occasioni create, Jovic è stato tra i migliori in campo di Inter-Eintracht. E' inevitabile, quindi, pensare a un rinnovato interesse di mercato della dirigenza nerazzurra nei suoi confronti. L'Inter, del resto, a fine stagione potrebbe perdere Mauro Icardi, in rotta con parte della squadra e ormai lontano dal campo di gioco da circa un mese.

Calciomercato Inter, quanta concorrenza per Jovic

Classe 1997, il serbo può agire da prima punta o da esterno offensivo. Oltre all'Inter, in Italia Jovic è stato accostato anche a Napoli e Juventus, mentre all'estero sembra interessare in Spagna (Barcellona su tutte) e in Inghilterra (Manchester City attento). Il suo valore di mercato è in costante aumento al pari della sua crescita da calciatore. Se oggi viene valutato circa 60 milioni di euro, quindi, in estate potrebbe valere anche di più.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui