EUROPA LEAGUE SORTEGGIO NAPOLI / Il Napoli è l'unica rappresentante italiana rimasta in corsa in Europa League dopo l'eliminazione dell'Inter negli ottavi contro l'Eintracht Francoforte. La formazione di Ancelotti malgrado il ko per 3-1 a Salisburgo ha staccato il pass per il turno successivo grazie al 3-0 del 'San Paolo' e oggi conoscerà l'avversario dei quarti nel sorteggio di Nyon in programma alle 13.

Come per la Champions si procederà con un doppio sorteggio: si conosceranno infatti anche gli accoppiamenti delle semifinali, in stile tabellone tennistico.

Per il Napoli ovviamente da evitare le big inglesi Chelsea e Arsenal oltre a Benfica e Valencia, mentre l'avversario più morbido sarebbe lo Slavia Praga. Mina vagante l'Eintracht, giustiziere dell'Inter. Il sorteggio sarà trasmesso in diretta su 'Sky Sport 24', 'Sky Sport Football' e in diretta streaming sul sito ufficiale dell'Uefa. Calciomercato.it seguirà l'evento con la diretta testuale e tutti i contributi e approfondimenti pre e post sorteggio.

Le possibili avversarie del Napoli:

Chelsea *****

Arsenal *****

Benfica ****

Valencia ****

Eintracht ***

Villarreal ***

Slavia Praga **

