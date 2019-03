CALCIOMERCATO MILAN CALHANOGLU / Il Milan si presenta in gran forma al derby con l'Inter, forte di cinque vittorie consecutive. Tra gli uomini reduci da un momento maggiormente positivo c'è Hakan Calhanoglu, che ha concesso una lunga intervista apparsa sulle colonne di 'Gazzetta dello Sport', 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport'. Tra le dichiarazioni principali, anche quelle sui retroscena di mercato nel mese di gennaio: "Cessione? E' una domanda che non dovete fare a me, ma al mio agente e al Milan.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

So che dei club si sono interessati, ma io sto benissimo qui. Vorrei restare a lungo, ma dipenderà dal Milan.? Con lui ho un ottimo rapporto ma non sono il suo 'cocco', lui è così con tutti. Parliamo molto, è vero, mi ha aiutato in campo ma anche nel privato. Per il derby abbiamo belle sensazioni, continuando a giocare come sappiamo nessun obiettivo è precluso. Anche ildeve guardarsi da noi e non perdere altri punti. Il gol? Non sento la pressione, gioco di più per la squadra, riuscirò a far vedere cosa so fare".