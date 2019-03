SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE QUARTI DI FINALE JUVENTUS / Smaltita la sbornia per la serata storica contro l'Atletico Madrid, la Juventus oggi conoscerà l'avversaria per i quarti di finale di Champions League. Alle ore 12, a Nyon, avverrà il sorteggio del prossimo turno, ma la novità principale di quest'anno è che nelle urne svizzere verranno sorteggiati anche gli accoppiamenti per l'eventuale semifinale, cosa che non accadeva fino alla scorsa stagione. Quattro i temibili club inglesi ancora in corsa per la vittoria della competizione, ma i bianconeri sperano di evitare anche il Barcellona. Più agevole, invece, sarebbe un accoppiamento contro Ajax o Porto. Il sorteggio è stato trasmesso in diretta su 'Sky Sport 24', 'Sky Sport Football' e in diretta streaming sul sito ufficiale dell’Uefa.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE

Queste le sette possibili avversarie della Juventus nei quarti di finale di Champions League elencate per grado di difficoltà:

Queste le sette possibili avversarie della Juventus nei quarti di finale di Champions League elencate per grado di difficoltà:

1) Manchester City*****

2) Barcellona*****

3) Liverpool ****

4) Manchester United ***

5) Tottenham***

6) Ajax***

7) Porto**

ECCO GLI ACCOPPIAMENTI PER I QUARTI DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE:

A decidere gli accoppiamenti delle otto qualificate ai quarti sarà l'ex portiere dell'Inter, Julio Cesar, vincitore della Champions League nella stagione 2009/2010.

AJAX-JUVENTUS;

LIVERPOOL-PORTO;

TOTTENHAM-MANCHESTER CITY;

MANCHESTER UNITED-BARCELLONA.

La vincente di Ajax-Juventus incontrerà in semfinale la vincete di Tottenham-Manchester City. Dunque, l'altra semfinale sarà tra le vincenti di Liverpool-Porto e Manchester United-Barcellona. L'andata dei quarti di finale si giocherà il 9/10 aprile, il ritorno è in programma il 16/17 dello stesso mese. Nello specifico, la Juventus giocherà ad Amsterdam il 10 aprile, mentre il ritorno allo Stadium andrà in scena il 16 aprile.





