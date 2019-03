INTER EINTRACHT HANDANOVIC / L'Inter è fuori anche dall'Europa League. I nerazzurri sono stati eliminati dall'Eintracht Francoforte.Handanovic ha commentato a caldo il match: "Ci sono ancora tante partite da affrontare, pensiamo già alla prossima - riporta il sito ufficiale dei nerazzurri - Oggi abbiamo giocato meno bene del solito ma dobbiamo andare avanti a testa alta.

Siamo un po' in emergenza, eravamo in pochi per questa partita e qualcuno aveva pochi minuti nelle gambe, gli avversari l'hanno messa sulla corsa e sul fisico e ci hanno messo in difficoltà. Dobbiamo far vedere qualcosa in più anche se tanti ci hanno messo tutto pur non avendo i novanta minuti nelle gambe. Loro ci hanno lasciati spazi ma ci è mancata un po' di brillantezza mentale e fisica, ora dobbiamo pensare solamente a domenica"