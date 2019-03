INTER EINTRACHT POLITANO / Al termine della gara persa per 0-1 contro l’Eintracht, l’attaccante dell’Inter, Politano, ha detto la sua ai microfoni di ‘Sky Sport’: “C’è delusione, ci tenevamo per la squadra e per i tifosi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Non ci siamo riusciti e ora dobbiamo pensare al campionato. Domenica ci sarà il derby. Nel primo tempo abbiamo avuto sempre il pallino in mano ma non abbiamo trovato la giocata giusta. Nella ripresa abbiamo spinto ma loro potevano chiuderla. C’è da lavorare: quando si perde c’è sempre qualcosa che non va. Per il derby dobbiamo recuperare le energie. Rientreranno alcuni giocatori: dobbiamo vincere il derby".