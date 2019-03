INTER EINTRACHT FRANCOFORTE SPALLETTI / L'Inter è fuori dall'Europa League. I nerazzurri di Luciano Spalletti sono stati eliminati dall'Eintracht Francoforte. A punire una squadra rimaneggiata da tanti infortuni un gol di Jovic: "Abbiamo perso subito gli equilibrio e poi ci siamo anche innervositi. E' stata una gara difficile. Inizio complicato? Non siamo mai riusciti a tenere palla. E' stata colpa mia aver mandato in campo Keita, è stata azzardata... Era da tanto che non giocava.

Il gol iniziale ci ha creato nervosismo... "

MANCANZA DI PERSONALITA' - "Le aspettative sono molte, si vuole passare subito a squadra vincente ma le possibilità sono poche... Le vittorie importanti passano dall'equilibrio ma noi lo abbiamo perso subito. Dovevamo giocarla con calma e invece confusione e frenesia."

DERBY - "Paura? E' un tema difficile... paura di cosa? Ci picchiano (ride, ndr.), si certo ci vuole più fiducia... Bisogna fare delle letture equilibrate"

