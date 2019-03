INTER EINTRACHT PAGELLE / Si fa dura per l'Inter in Europa League. I nerazzurri sono sotto di un gol nel match di 'San Siro' contro l'Eintracht Francoforte, subito avanti grazie al pallonetto vincente di Jovic. Errore grossolano di de Vrij in occasione del gol dei tedeschi, che nel finale di frazione sfiorano il raddopio con Gacinovic: decisivo Handanovic nella circostanza.

La squadra di Spalletti non punge in avanti, conin evidente ritardo di condizione.

Inter-Eintracht 1-0

6' Jovic

Inter (4-3-3): Handanovic 7; D'Ambrosio 5,5, de Vrij 5, Skriniar 6, Cedric 6; Candreva 5,5, Vecino 5,5, Borja Valero 6; Politano 6, Keita 5,5, Perisic 5,5. All.: Spalletti

Eintracht (4-4-2): Trapp 6; da Costa 5,5, Hasebe 6, Hinteregger 6, N'Dicka 6; Gacinovic 6, Rode 6, Willems 6,5, Kostic 6,5; Haller 6,5, Jovic 7. All.: Peintinger

Arbitro: Hategan (Romania)

Ammoniti: D'Ambrosio (I)

Espulsi:

Note:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui