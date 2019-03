EUROPA LEAGUE SALISBURGO NAPOLI/ Il Napoli vola ai quarti di finale di Europa League non senza fatica. La squadra allenata da Ancelotti, priva di Insigne infortunatosi nel riscaldamento, passa subito avanti con la rete di Milik. Ma la gioia azzurra dura poco e viene interrotta dalla rete di Dabbur.

Nella ripresa il Salisburgo accelera e trova anche la rete del vantaggio con, bravo a raccogliere un cross basso. Nel finale la musica non cambia e, complice anche l'infortunio di Vlad, la squadra diprima colpisce il palo con una grande acrobazia di Dabbur, poi trova il 3-1 con, ma non basta. Il 3-0 dell'andata e le parate disono fondamentali per il Napoli che raggiunge così i quarti di finale. Per le ultime notizie sull'Europa League---> clicca qui!