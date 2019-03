Oldham, UFFICIALE: Scholes si è già dimesso

DIMISSIONI SCHOLES / Trentuno giorni. Tanto è durata l'avventura di Paul Scholes sulla panchina dell'Oldham Athletic. Con un comunicto apparso sul proprio sito ufficiale, il club di League Two ha annunciato la separazione dall'ex centrocampista inglese.

"Paulha lasciato la sua posizione di allenatore con effetto immediato. Vogliamo ringraziare Paul per i suoi sforzi durante il suo periodo in carica e gli augura il meglio per il futuro". Dopo un bel 4-1 all'esordio, l'ex United non ha più vinto una partita alla guida del suo ormai ex club.

