CALCIOMERCATO SCHALKE 04 TEDESCO ESONERO UFFICIALE/ Ora è ufficiale, Domenico Tedesco non siederà più sulla panchina dello Schalke 04. Fatale la bruciante sconfitta di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

La situazione inoltre in Bundesliga del club della Ruhr è quasi tragica, con 23 punti, l'ormai ex club allenato da Tedesco si trova a soltanto 4 lunghezze di vantaggio sulla zona playout. Inoltre, lo Schalke 04, attraverso i suoi canali ufficiali, ha reso noti i nomi di chi sostituirà il tecnico di origini italiane: Huube Mike. Per le ultime notizie sul mercato europeo---> clicca qui!