Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO INTER DIRETTORE SPORTIVO GIUNTOLI AUSILIO/ Stando a quanto riportato da 'Kiss Kiss Napoli', Cristiano, direttore sportivo del Napoli di Carlo, sarebbe stato cercato dall'Inter per prendere il posto di Piero. Il tentativo per l'ex Carpi sarebbe avvenuto prima del rinnovo di contratto del dirigente con il club partenopeo. Per le ultime notizie sul calciomercato delle big di Serie A---> clicca qui!