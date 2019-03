Salisburgo-Napoli, voti e tabellino del primo tempo

SALISBURGO NAPOLI VOTI PRIMO TEMPO / Gara e qualificazione decise già dopo un quarto d'ora. La rete di Milik dopo una bella azione di Mario Rui vale un vantaggio Napoli che per il Salisburgo è praticamente incolmabile (dovrebbe vincere 5-1, ndr), ma occhio ai cali di concentrazione. Subito dopo Allan regala a Szoboszlai il pallone da incartare per Dabbur ed è già 1-1. Sarà difficilissimo recuperare, ma questi regali agli avversari ad Ancelotti non piacciono proprio.

SALISBURGO

Walke 5

Lainer 5,5

Ramalho 5,5

Onguené 5

Ulmer 5

Mwepu 5

Samassekou 6

Szoboszlai 6,5

Wolf 5,5

Dabbur 6,5

Minamino 5.5

All.

Rose 5,5



NAPOLI

Meret 6

Hysaj 6

Chiriches 6

Luperto 5,5

Mario Rui 6,5

Callejon 6

Allan 5,5

Fabiàn 6

Zielinski 6

Mertens 6

Milik 7

All. Ancelotti 6,5



Tabellino Salisburgo-Napoli (primo tempo 1-1)

SALISBURGO (4-4-2): Walke; Lainer, Ramalho, Onguene, Ulmer; Mwepu, Szoboszlai, Samassekou; Wolf; Minamino, Dabbur.

A disp. Stankovic, Vallci, Daka, Gulbrandsen, Leitgeb, Todorovic, Haland.

All. Rose

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Chiriches, Luperto, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik.

A disp. Ospina, Malcuit, Ghoulam, Diawara, Verdi, Younes.

All. Ancelotti

MARCATORI: 13′ Milik, 24′ Dabbur

AMMONITI: Onguene (S), Milik (N)

