Calciomercato Juventus, Isco è definitivo

CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO ZIDANE / Il ritorno di Zinedine Zidane rappresenta un'opportunità importante per alcuni calciatori caduti un po' nel dimenticatoio durante l'era Solari. Tra questi c'è sicuramente Isco che, insieme all'allenatore francese, spera di ricostruirsi un futuro importante al Real Madrid, facendo così i propositi di cessioe che, tra le altre, aveva ingolosito anche la Juventus.

Protagonista dell'evento 'Tango League', l'ex Malaga ha speso parole di elogio per Zizou: "Lo conosciamo bene. Da giocatore qui è stato impressionante e come allenatore ha vinto tutto. E' una buona notizia per tutti che sia tornato. Il fatto che venga in un momento così delicato dice molto su di lui. Speriamo che possa riportarci sulla via della vittoria, Sappiamo che nel Madrid ci sono esigenze massime. Siamo obbligati a vincere tutti i titoli. Siamo fiduciosi di tornare più forti che mai. Ci obbliga la nostra storia. Stiamo già lavorando affinché il prossimo anno ci sia la possibilità di tornare a vincere. Già da oggi inizia il cambio di rotta per la prossima stagione".

