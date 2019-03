Salisburgo-Napoli, tegola Insigne: infortunio nel riscaldamento

p>SALISBURGO NAPOLI INSIGNE / Brutte notizie per il Napoli a Salisburgo : come confermato dallo stesso club azzurro, Lorenzo Insigne ha subito un fastidio muscolare durante il riscaldamento e non potrà scendere in campo da titolare, come inizialmente previsto. Al suo posto, ovviamente, il tecnico lancia Dries Mertens, che farà coppia con Arkadiusz Milik in attacco.

Questa la nuova formazione partenopea:

NAPOLI (4-4-2) - Meret; Hysaj, Chiriches, Luperto, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Milik, Mertens.

