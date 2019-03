SALISBURGO NAPOLI GIUNTOLI / Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Sky Sport' prima del calcio d'inizio del match tra Salisburgo e Napoli. Il dirigente ha parlato anche del suo rinnovo quinquennale, annunciato ieri da De Laurentiis: "Trattativa difficile? Insomma, il presidente è sempre particolare nelle sue vicende e storie, ma la volontà mia era di rimanere e così è stato.

Si tratta di una gara molto difficile e complicata, la Lazio l'anno scorso vinse in casa largamente e prese tre gol in 20 minuti, non fu un caso. Sarà una partita lunga, difficile, servirà il miglior Napoli".

Sulle sue mansioni nel club partenopeo, ha dichiarato: "Difficile spiegarlo in poche parole, non si tratta solo di mercato. Si indicano strategie, rinnovi, il modo in cui ci si interfaccia con gli agenti, mettere d'accordo presidenti, allenatori, staff, medici... È un lavoro che mi diverte, spesso viene giudicato solo per il mercato e non mi pare giusto".

