Salisburgo-Napoli, le formazioni UFFICIALI: novità su Fabian Ruiz

SALISBURGO NAPOLI FORMAZIONI UFFICIALI / Il Napoli si gioca oggi pomeriggio col Salisburgo il pass per i quarti di finale di Europa League, traguardo che i partenopei non centrano dall'era Benitez, nel 2015: nessuna sorpresa nella formazione ufficiale scelta da Ancelotti, con Fabian Ruiz, come anticipato da Calciomercato.it, regolarmente in campo nonostante la botta subita ieri.

SALISBURGO (4-4-2) - Walke; Lainer, André Ramalho, Onguéné, Ulmer; Mwepu, Samassékou, Wolf, Szoboszlai; Dabbur, Minamino

A disposizione: Stankovic, Vallci, Daka, Gulbrandsen, Letgeb, Haland, Todorovic. Allenatore: Rose.

NAPOLI (4-4-2) - Meret; Hysaj, Chiriches, Luperto, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Milik, Insigne.

A disposizione: Ospina, Malcuit, Verdi, Mertens, Ghoulam, Younes, Diawara. Allenatore: Ancelotti.

