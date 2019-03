SPAL-ROMA DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE SEMPLICI PETAGNA ROMA RANIERI DZEKO SCHICK - Dopo la vittoria interna all'esordio contro l'Empoli, la Roma di Claudio Ranieri fa visita alla Spal per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. I giallorossi hanno bisogno di una vittoria per non perdere ulteriore terreno dalla zona Champions League, in attesa del risultato del derby Milan-Inter. Di contro, gli spallini di Leonardo Semplici sono reduci dalla sconfitta esterna contro l'Inter, la seconda consecutiva, e hanno assoluto bisogno di punti per muovere la classifica e tenere a distanza la zona retrocessione.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Mazza' di Ferrara.

FORMAZIONI UFFICIALI

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Petagna, Antenucci. All. Semplici

ROMA (4-4-2): Olsen; Karsdorp, Fazio, Marcano, Juan Jesus; Kluivert, Nzonzi, Cristante, El Shaarawy; Dzeko, Schick. All. Ranieri

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 75, Napoli 57, Milan 51, Inter 50, Roma 47, Torino 44, Atalanta 44, Lazio 42**, Sampdoria* 42, Fiorentina 37*, Parma 33, Sassuolo* 32, Genoa 30, Cagliari 30*, Udinese 25**, Spal 23, Empoli 22, Bologna 21, Frosinone 17, Chievo 10.

*Una partita in più

**Una partita in meno

