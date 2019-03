CALCIOMERCATO INTER RAKITIC BARCELLONA MANCHESTER UNITED POGBA - Ivan Rakitic, da diverse settimane, è accostato con insistenza all'Inter della prossima stagione. Il centrocampista del Barcellona andrebbe ad infoltire la colonia croato presente, attualmente, nella rosa nerazzurra che comprende, oltre al lungodegente Vrsaljko (che farà ritorno all'Atletico Madrid), anche Brozovic e Perisic. Una operazione certamente complicata, vista la volontà dei catalani di non cedere il calciatore e l'interesse di diversi club, Paris Saint-Germain su tutti.

Nel frattempo, però, una pretendente si sarebbe tirata fuori: stando a quanto riportato dall'inglese 'Evening Standard', ilavrebbe fatto un passo indietro. Il motivo sarebbe da ricercare nella probabile permanenza di Paul, rinato dopo l'addio di Josée l'arrivo di Ole Gunnar. Il centrocampista francese, nei piani dell'attuale allenatore dei 'Red Devils', sarebbe uno dei punti cardine sul quale strutturare la squadra del futuro. E, nel caso dovesse andare davvero così, per Rakitic non ci sarebbe più spazio. Una buona notizia per l'Inter.