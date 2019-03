STADIO LAZIO SINDACO ROMA VIRGINIA RAGGI DERBY - "A casa Severini-Raggi di calcio ne parliamo quando la Lazio vince, quindi spessissimo". La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ospite della trasmissione 'Quelli che hanno portato il calcio a Roma' su 'Radiosei', non nasconde la fede biancoceleste della sua famiglia. "Mio marito e mio figlio sono laziali e io sono una forte simpatizzante della Lazio. All'ultimo derby abbiamo esultato tutti. Quando ero più giovane andavo in curva. Spesso mi concentravo più sugli spalti, che sulla partita".



STADIO - Sul futuro stadio della Lazio, la sindaca ha detto: "Quale stadio? Io sono in attesa di una proposta. Con Lotito ci siamo incrociati varie volte - ha detto la Raggi - ho provato a sponsorizzare un'idea che da sempre fa parte dei laziali, lo stadio Flaminio. Sarebbe una cosa fantastica ce lo auguriamo tutti". In ogni caso l'apertura c'è: "Se e quando vorrà fare una proposta, la accoglierò volentieri. Sono in attesa.

In qualche incontro informale, anche un po' per scherzare, gli ho detto "Presidente, sta pensando al Flaminio?". Sono in attesa di una proposta. Se Lotito lo prendesse, diventerebbe un eroe cittadino. Non ho mai visto il progetto dello Stadio delle Aquile del 2005 e, anzi, aspetto con ansia di vederlo".

Durante la puntata è intervenuto il responsabile della comunicazione della Lazio e portavoce del presidente Lotito, Arturo Diaconale. "Abbiamo cancellato l'invito a Formello per la sindaca, perché dopo la sua visita ufficiale nella nuova sede della Roma non potevamo fare una visita ufficiosa a Formello. poteva ingenerare nei tifosi della Lazio l'idea che anche il Campidoglio li considerasse figli di un Dio minore". Il portavoce del presidente laziale ha poi aggiunto: "Le faccio un invito ufficiale, stiamo ristrutturando Formello e il presidente Lotito rilancerà il progetto e la inviterà. Noi vogliamo condizione di parità sullo stadio e il progetto dello Stadio delle Aquile è stato rivisto. Il prossimo anno la Lazio festeggerà i 120 anni e vorremmo un busto al fondatore Luigi Bigiarelli in Piazza della Libertà. Le chiederemo di aiutarci". Inviti che la sindaca ha colto al volo: "Vi aiuterò volentieri".

