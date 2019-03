CAGLIARI-FIORENTINA DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE MARAN PIOLI PAVOLETTI MURIEL - Dopo gli impegni europei, torna in campo la Seria A per la ventottesima giornata di campionato. Apre il turno la sfida tra Cagliari e Fiorentina: i rossoblu di Rolando Maran sono reduci dalla sconfitta di Bologna e hanno bisogno di un risultato positivo per allontanarsi dalle zone calde della classifica; di contro, i viola di Stefano Pioli arrivano all'appuntamento dopo il pareggio interno contro la Lazio e sperano in una vittoria per tenere accese ancora le speranze di un piazzamento in Europa.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della 'Sardegna Arena'.

FORMAZIONI UFFICIALI CAGLIARI-FIORENTINA

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Lykogiannis; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. All. Maran

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Ceccherini, Milenkovic, Pezzella,Biraghi; Norgaard, Benassi, Gerson; Chiesa, Muriel, Mirallas. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 75; Napoli 57; Milan 51; Inter 50; Roma 47; Torino e Atalanta 44; Lazio* 42; Sampdoria 39; Fiorentina 37; Parma 33; Sassuolo 32; Genoa 30; Cagliari 27; Udinese* 25; Spal 23; Empoli 22; Bologna 21; Frosinone 17; Chievo 10

*una partita in meno

